Для самостійного відвідування Єгипту з 15 травня необхідно буде заздалегідь отримувати візи - ЗМІ

Як передає єгипетське державне агентство Ahram з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Єгипту, будь-яка особа, яка бажає відвідати Єгипет, повинна одержати єгипетську візу перед вильотом з власної країни, і видача віз більше не буде пропонуватися в аеропорту в момент прибуття до Єгипту.

”Індивідуальні туристи повинні одержувати візи для туристичних цілей у єгипетських дипломатичних місіях попередньо перед прибуттям до Єгипту”, - йдеться в повідомленні.

Разом з тим наголошується, що ”організовані групи туристів будуть єдиним винятком”, на яких нові правила можуть не розповсюджуватися.

Відповідне рішення повинно набути чинності з 15 травня 2015 року.

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Також, як зазначає єгипетське видання, подібне рішення вже приймалося у вересні 2011 року, але потім було призупинено урядом Єгипту через те, що це викликало суспільний резонанс та звинувачення, що таке рішення принесе негативні наслідки єгипетській туристичній індустрії.

Єгипетські високопосадовці стверджують, що нова система буде дозволяти подавати заявки на отримання віз в режимі он-лайн. Єгипетська влада відкрита до інших пропозицій.