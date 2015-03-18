Обамі надіслали конверт з ціанідом

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву представника Секретної Служби США Брайана Лірі, передає Lenta.ru.

«Початковий біологічний тест дав негативний результат, проте 17 березня хімічний аналіз показав, що це, імовірно, ціанід. Зразок був відправлений в іншу установу для підтвердження результату», - сказав Лірі. Він зазначив, що спецслужби проводять розслідування інциденту.

Повідомляється, що співробітник Білого дому, який розкрив конверт, не постраждав.

За даними слідства, зворотня адреса на конверті має відношення до чоловіка, який вже давно потрапив в поле зору Секретної служби. Так, у 1995 році він відправив у Білий дім конверт, вимазаний випорожненнями.

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Ціаніди відносяться до найбільш токсичних речовин і викликають важкі отруєння. Органічні ціаніди застосовуються в якості отруйних речовин проти гризунів в сільському господарстві, також використовуються у фармацевтичній промисловості.

Секретна служба США займається охороною перших осіб держави, в тому числі президента. Місяць тому, після серії скандалів, Обама змінив керівництво служби. Одним з проколів було проникнення у вересні 2014 року в Білий дім військового ветерана Омара Гонзалеса, який просто перестрибнув через паркан на Пенсільванія-авеню.