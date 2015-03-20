Бжезинський вважає, що Росія спричинить колапс української економіки

Відомий американський політолог Збігнєв Бжезинський попереджає, що Росія може здійснювати свою політику щодо України таким чином, що уникне конфронтації, але спричинить колапс української економіки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав під час участі у Брюссельському форумі.

"Проблема полягає у тому, що росіяни можуть здійснювати свою політику щодо України так, що уникнуть політичної конфронтації, але отримають як результат тотальний колапс української економіки... Росія потерпає від наших санкцій, але залишається великою силою, тому досягає найбільшої зміни у геополітичній ситуації", - сказав Бжезинський.

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Він висловив серйозне занепокоєння з приводу готовності збройних сил РФ та самої Росії "до значної війни".

Бжезинський провів паралелі між ситуацією, яка склалася нині у російському генералітеті, та ситуацією з "генералами Німеччини, які після аншлюзу попереджали Гітлера стосовно його зусиль щодо Чехословаччини, якщо він втягне Німеччину у війну, яка ще до цього не готова, але буде готова через декілька років". "І вони були праві. Сьогодні є аналогічна ситуація", - вважає він.

У цьому зв'язку Бжезинський висловив переконання, що Росії необхідно чітко сказати, що "свідоме використання сили, навіть раз від разу, призведе до великої ціни, яку заплатить Росія, і що ми готові здійснити для цього необхідні дії".