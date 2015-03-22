У Марокко розкрили мережу бойовиків, пов'язаних з "Ісламською державою"

Про це заявила місцева влада, передає Бі-бі-сі. Повідомляється, що бойовики планували атаки в дев'яти містах, у тому числі в Агадірі, Танжері і Марракеші.

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За офіційними даними, від півтора до двох тисяч марокканців вирушили воювати на стороні джихадистів до Іраку, Сирії та Лівії.