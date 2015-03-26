До розслідування авіакатастрофи Germanwings може підключитися ФБР - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію CNN.

За її даними, французька влада попросила американське відомство приділити особливу увагу особі другого пілота, 28-річного громадянина Німеччини Андреаса Любітца, умисні дії якого, за даними слідчих, призвели до катастрофи.

Раніше CNN повідомляла, що агенти ФБР у Франції, ФРН та Іспанії вже приступили до вивчення розвідувальної інформації, яка може допомогти в розслідуванні трагедії, та перевірки інформації про пасажирів лайнера.

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Раніше прокуратура Франції заявила, що другий пілот літака A320 авіакомпанії Germanwings, що розбився в Альпах, хотів знищити літак: записи бортового самописця показують, що він контролював зниження до моменту, коли лайнер врізався в гору.

Один з двох пілотів перед аварією опинився за межами кабіни і не зміг повернутися назад. Згідно з даними, отриманими з "чорного ящика", пілот відчайдушно намагався повернутися до штурвалу, проте двері були заблоковані.