Саудівська Аравія поки що не направлятиме до Ємену сухопутні війська

Про це заявив чиновник Міністерства оборони Саудівської у п'ятницю, 27 березня, пише Дзеркало тижня із посиланням на The Wall Street Journal.

Радник міністра оборони Саудівської Аравії Ахмед Азірі, заявив на брифінгу, що планів посилати сухопутні війська до Ємену немає. Але він сказав, що таких дій слід очікувати, якщо виникне необхідність.

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Азірі заявив також, що воєнні дії будуть тривати "доти, доки існує необхідність у продовженні" для досягнення цілей.

Повідомлялося, що ВПС Саудівської Аравії та її союзників по коаліції завдали минулої ночі серію ударів по Сані у Ємені та населених пунктах у районі саудівсько-єменської кордону. Внаслідок авіаударів на ранок п'ятниці налічувалося десятки загиблих.

У ніч на четвер в Ємені розпочалася міжнародна воєнна операція, в якій бер участь низка країн регіону.

Операція почалася відразу після заяви Ради співробітництва держав Перської затоки, у якій зазначалося, що Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ та Катар мають намір відгукнутися на прохання президента Абд Раббо Мансура Хаді і захистити законну владу в Ємені від бойовиків-хуситів".