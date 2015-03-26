Саудівська Аравія розпочала військову операцію в Ємені

Про це заявив посол Саудівської Аравії у США Адель аль-Джубейр, передає DW.DE. За його словами, ціль військової місії його країни полягає у тому, щоб "захистити легітимну владу" Ємена.

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Раніше Саудівська Аравія стягнула до кордону з Єменом сили протиповітряної оборони та артилерію. Саудівський посол наголосив, що розпочата операція передбачає авіаудари на північних територіях Ємена, контрольованих повстанцями, яких підтримує Іран. У їхніх руках знаходиться і столиця Сана, звідки втік діючий президент країни Абд Раббо Мансур Хаді. Глава держави перебуває у місті Аден, але після того, як повстанці взяли під контроль воєнну базу неподалік, він покинув це місце.

Підтримку єменському президенту висловили 5 держав Перської затоки - Саудівська Аравія, Катар, Кувейт, Бахрейн та ОАЕ. Вони вирішили відреагувати на прохання глави держави, який закликав союзників "захистити Ємен та його народ від бойовиків-хуситів". США не беруть участі в конфлікті, але американський президент Барак Обама погодився надати "логістичну та розвідувальну підтримку" країнам арабської коаліції.