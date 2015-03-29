У Сингапурі попрощалися зі співзасновником держави Лі Куан Ю

Як повідомляє радіостанція Эхо Москвы, пам'ять політика вшанували хвилиною мовчання. Було призупинено рух наземного транспорту. У будівлі національного університету виступив прем'єр країни Лі Сянь Лун - син Лі Куан Ю.

Читайте такожПомер "батько сингапурського економічного дива" Лі Куан ЮПолітик пішов з життя на 92-му році у понеділок, 23 березня. Він понад 30 років очолював Кабінет міністрів країни і продовжував відігравати важливу роль у керівництві Сингапуру до останніх років. Участь у прощання з Лі Куан Ю взяли 1 млн 400 тис. осіб.