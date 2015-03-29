Штайнмаєр закликав негайно припинити обстріли на Донбасі

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив стурбованість через повідомлення про нові бої на Донбасі, повідомляє в неділю, 29 березня, інформагентство dpa.

"Ми повинні уважно стежити за тим, щоб реалізація мінських домовленостей не здійснювалася з перебоями", - попередив Штайнмаєр, передає DW.de.

За його словами, усі відкриті питання мають швидко вирішуватися у рамках контактної групи, в іншому випадку буде майже неможливо уникнути нової воєнної ескалації конфлікту. Політик також закликав проросійських бойовиків та українську армію негайно припинити обстріли.

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Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) повідомила про загострення конфлікту. Згідно з останнім звітом ОБСЄ, спостерігачі зафіксували ескалацію бойових дій в селищі Широкиному у п’ятницю, 27 березня. Обстріл почався через кілька годин після візиту спостерігачів до командного пункту бойовиків, який знаходиться в цьому населеному пункті. За інформацією спостерігачів, по селищу було випущено понад 225 мінометних снарядів в період з 14:40 по 17:15. За оцінками місії, снаряди були випущені з позиції Збройних сил України, розташованої в населеному пункті Бердянському. 20 снарядів бойовики вистрілили у відповідь, зазначається у звіті, опублікованому на сайті організації.

ОБСЄ також вказує на випадки перешкоджання роботі місії з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. На шляху до Новоазовська спостерігачів зупинили та погрожували застосувати зброю, а в Широкиному стріляли у повітря та змусили представників місії залишити блокпост бойовиків, зазначається в документі. Нагадаємо, що вчора Київ звинуватив бойовиків у поновленні атак із "Градів", а ті, своєю чергою, звинуватили у порушенні режиму припинення вогню українських військовослужбовців.