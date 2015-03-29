У Тунісі десятки тисяч осіб вийшли на марш проти тероризму

У Тунісі десятки тисяч осіб взяли участь у марші протесту проти насильства з боку екстремістських угруповань, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Скандуючи "Ні тероризму", учасники маршу пройшли до музею "Бардо", де в результаті нападу 18 березнязагинули понад 20 осіб, здебільшого іноземні туристи.

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Повідомляється, що в марші взяли участь президент Франції Франсуа Олланд і прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці.

Напередодні стало відомо, що сили безпеки Тунісу в ході антитерористичної операції вбили кілька бойовиків ісламістського угруповання "Окба ібн Натан", у тому числі Локмана Абу Сахра, якого називають організатором нападу на музей.