Влада Ірану може піти на "ядерну угоду" з США через слабку економіку - WP

Заголовки про переговори в іранських ЗМІ з'явилися нещодавно, але економіка країни вже почала показувати позитивну динаміку. Так, вперше за останні 11 місяців виробництво легкових автомобілів зросло на 58 %, а експорт фісташок - на 71 %. Інфляція все ще знаходиться на високому рівні, але починає "слабшати", і після різкого скорочення в 2012 і 2013 роках економіка Ірану знову зростає, цитує видання ZN.

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Але іранська економіка ризикує залишитися в "у темряві", якщо міжнародні санкції не будуть були скасовані. Адже Тегеран практично не бачить іноземних інвестицій. Безробіття процвітає, особливо серед молоді. Деякі з банків країни знаходяться в скрутному становищі. Корупція поширена серед політично зв'язкових груп.

Шість світових держав ведуть переговори для укладання угоди, щоб обмежити сферу ядерної програми Ірану. Вони сподіватися, що перспектива відміни санкцій змусить іранських лідерів прийти до угоди в найближчі кілька днів.

Угода щодо ядерної програми Ірану може дати країні можливість більш широкого експорту нафти. Як заявляв міністр нафти Ірану, Тегеран може збільшити виробництво "чорного золота" на мільйон барелів на день протягом декількох місяців.

"Я думаю, що іранська економіка "кровоточить" на трьох фронтах", - вважає старший науковий співробітник Фонду Карнегі Карім Саджадпур, говорячи про санкції, низькі ціни на нафту і обсяг допомоги від регіональних союзників Ірану. "Роль Ірану в регіоні розширюється, а економіка скорочується. Звичайно, що це величезний стимул для них, щоб підписати ядерну угоду", - додав Саджадпур.

Автор статті зазначає, що економічні санкції є поганими інструменти. Так, він згадує, як були зняті санкції проти Індії, де також йшлося про ядерну програму. Обмежувальні заходи так і не досягли своїх цілей в цій країні. Економічних санкцій проти Китаю після розгону демонстрацій на площі Тяньаньмень не вдалося "прищепити" демократичні цінності. Президент США Барак Обама нещодавно закликав до завершення ембарго півстолітньої давності проти Куби.

Але Обама знову застосував санкції проти Ірану, а також щодо Росії, яка анексувала український Крим і підтримує бойовиків на Донбасі.

Якщо санкції будуть скасовані, економіка Ірану може зрости 5 % - 8 % в рік. Але без досягнення угоди, Тегеран буде "топтатися на місці".

Як заявила 28 березня верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, переговори за іранською ядерною програмою близькі до успішного завершення. 21 березня, за кілька днів до вирішальних переговорів про ядерну програму Тегерана президент Ірану Хасан Роухани висловив впевненість у можливості врегулювання залишаються відкритими питань. 3 березня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф відкинув пропозицію президента США Барака Обами про заморожування ядерної програми на термін від 10 років.