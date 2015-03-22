Захід заявляє про прогрес у переговорах з Іраном, але на "погану угоду" не піде

Західні країни, які беруть участь у переговорах про ядерну програму Ірану, не погодяться на "погану угоду".

Як повідомляє Російська служба ВВС, про це заявив міністр закордонних справ Британії Філіп Хеммонд.

Голови МЗС Франції, Німеччини та Британії, а також держсекретар США Джон Керрі, провели зустріч у Лондоні на тлі наближення дедлайну 31 березня, який сторони встановили самі для підготовки проекту угоди.

Шість країн, які беруть участь у переговорах, хочуть отримати гарантії, що Іран не може розробити ядерну зброю. При цьому влада Ірану заперечує, що такі розробки велися взагалі.

Раніше президент Ірану Хасан Роухані оптимістично оцінив ймовірність того, що консенсус буде досягнуто. За його словами, хоча деякі розбіжності залишаються, "немає нічого нерозв'язного", цитують його іранські державні ЗМІ.

Читайте такожУспіх переговорів про ядерну програму Ірану призведе до різкого зниження цін на нафту - ЗМІ"У нинішньому раунді переговорів у деяких галузях виникли спільні позиції, що може послужити основою для остаточної угоди", - сказав він.

"Ми не підемо на погану угоду, яка виходить за рамки припустимого для нас", - заявив Хеммонд, виступаючи після переговорів у Лондоні.

Як йдеться в офіційному комюніке за підсумками зустрічі, Британія, Німеччина, США і Франція згодні, в переговорах з Іраном спостерігається відчутний прогрес із ключових питань, але досі залишаються важливі моменти, за якими угоди поки не було досягнуто.

"Зараз настав час для Ірану, зокрема, прийняти складне рішення", - йдеться в повідомленні.