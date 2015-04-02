Серед екіпажу затонулого біля Камчатки траулера було четверо українців - консульство

Про це у коментарі УНІАН повідомив речник МЗС України Євген Перебийніс.

"Наше консульство у Новосибірську підтверджує, що серед членів екіпажу могли бути четверо громадян України. Ця інформація зараз ще уточнюється, перевіряється", - сказав він.

Перебийніс додав, що консульство знаходиться на постійному зв'язку з рятувальниками та місцевою владою.

Як повідомлялося, великий автономний морозильний траулер "Далекий Схід" затонув в Охотському морі в районі російського півострова Камчатка.

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На борту судна, за попередніми даними, перебували 78 росіян і 54 іноземця (за попередніми даними, 42 громадянина М'янми, троє громадян Латвії, четверо - України і п'ятеро - Вануату). Із 132 осіб, що були на борту траулера, 117 підняті з води (54 загиблих). Залишається невідомою доля 15 осіб. Стан врятованих оцінюється як тяжкий. Капітан і старший помічник капітана загинули.

За попередньою інформацією, причиною аварії стало зіткнення з брилою льоду, що дрейфувала. Температура води в місці події – близько нуля градусів.