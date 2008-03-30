До Шенгенської зони приєдналися вісім новачків

В неділю, 30 березня, було скасовано паспортний і митний контроль на кордонах восьми держав, які недавно увійшли до складу Шенгенської зони, передає AFP.

Свої кордони для жителів країн Шенгенської зони відкрили Польща, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Угорщина, Словаччина і Словенія.

Для того, щоб пасажиропотік, що збільшився після відкриття кордонів, не призвів до порушення повітряного сполучення, країни-"новачки" розширили існуючі аеропорти і добудували нові термінали. Крім того, відповідно до стандартів, прийнятих в Шенгенській зоні, в усіх аеропортах були обладнані спеціальні зони для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Частково кордони цих восьми країн були відкриті і раніше. На першому етапі приєднання майбутні країни Шенгенської зони дозволили її жителям і власникам шенгенських віз безвізовий транзитний проїзд.

Шенгенська зона одержала свою назву через селище в Люксембурзі, в якому в 1985 році представники урядів п`яти країн, - Бельгії, Нідерландів, Люксембургу, Франції та Німеччини - підписали угоду "Про скасування паспортного митного контролю між низкою країн Європейського союзу".

Зараз до складу Шенгенської зони входять 22 держави- члени Євросоюзу, і дві країни, які не є членами ЄС - Ісландія і Норвегія. П`ять держав, що входять до складу ЄС, наразі не входять в Шенгенську зону. До них відносяться Великобританія, Ірландія, Кіпр, Болгарія і Румунія.

Кіпр, який ввійшов до складу ЄС в 2004 році, і Швейцарія, яка не є членом ЄС, мають приєднатися до Шенгенської зони до кінця 2008 року. Болгарія і Румунія, які ввійшли в ЄС на початку 2007 року, планують приєднатися до Шенгенської зони до 2011 року.