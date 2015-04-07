30% росіян визнали присутність російських військ на Донбасі - опитування

30% росіян визнають присутність російських військ на Донбасі.

Про це свідчать результати соціологічного опитування Левада-Центру, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

Відповідаючи на запитання, чи є зараз в Україні російські війська, 6% опитаних відповіли «безумовно, так», 24% - «швидше, так». При цьому 31% респондентів відповіли «швидше, ні», 20% - безумовно, ні. Вагалися з відповіддю - 19%.

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У лютому 25% росіян визнавали вторгнення російських військ в Україну, 53% - дотримувалися протилежної думки. 22% вагалися з відповіддю.

При цьому 17% респондентів вважають, що зараз Росія веде воєнні дії проти України (4% - безумовно, так, 13% - швидше, так), 71% дотримуються протилежної думки (швидше, ні - 36%, безумовно, ні - 35%). Вагалися з відповіддю - 11%.

Відповідаючи на запитання, коли завершаться бойові дії на Донбасі, 5% опитаних відповіли, що вони вже фактично закінчилися, 4% - до кінця березня, 7% - до літа, 12% - до осені, 26% - пізніше, 24% - будуть тривати довгі роки, 23% вагалися з відповіддю.

Опитування проведене в березні 2015 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення серед 1,6 тис. осіб віком 18 років і старше в 134 населених пунктах 46 регіонів країни. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом з даними попередніх опитувань. Статистична похибка даних цих досліджень не перевищує 3,4%.

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Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська, однак офіційна влада не визнає факту вторгнення в Україну.

31 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що публікації в ЗМІ фактів вторгнення російських військ в Україну не є доказами.