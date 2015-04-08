Росія може зняти продовольче ембарго з Греції, Кіпру та Угорщини

При цьому він зазначив, що в ході майбутніх переговорів керівництва Росії та Греції навряд чи будуть прийняті якісь рішення, пише Deutsche Welle.

"Можуть бути пропозиції щодо виведення якихось країн з цього списку", - сказав міністр, зазначивши, що це питання обговорюється з урахуванням ініціатив Греції, Угорщини та Кіпру. Тим не менш, за його словами, в ході майбутнього 8 квітня візиту грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса в Москву малоймовірно, що будуть прийняті якісь рішення. "Але обговорювати їх, цілком можливо, будуть", - додав Федоров.

Читайте такожNYT: Путін методично атакує слабкі країни ЄС за допомогою грошей, лестощів і пропаганди

8 квітня Алексіс Ципрас здійснить візит до Москви, де він зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним. Мова піде про економічні зв'язки, фінансове становище Греції, а також про відносини Росії та ЄС. Як заявила агентству dpa лідер "лівих" в Європарламенті Габі Циммер, у Греції є "величезний інтерес" до того, щоб відновити постачання своєї сільськогосподарської продукції у Росію.