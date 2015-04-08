Президент Чорногорії відмовився їхати на парад 9 травня в Москві

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Vijesti.

Лідер Чорногорії планує бути в цей день на заходах, присвячених перемозі над фашизмом, у Подгоріці, заявили у прес-службі президента.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров називав президента Чорногорії серед тих, хто приїде 9 травня до Москви на парад.

Нагадаємо, більшість європейських лідерів відмовилися від участі в параді.

Читайте такожПрем’єр Чорногорії заявив про готовність приєднатися до всіх санкцій ЄС проти РосіїТак, раніше стало відомо про відмову взяти участь у параді президента Молдови Ніколае Тімофті, президента Фінляндії Саулі Нііністьо, президента Словаччини Андрія Кіски та президента Болгарії Росена Плевнелієва.

Також відмовилися приїхати до Москви на 9 травня президент США Барак Обама, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президенти Польщі та Словенії.

Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.

Як повідомлялося раніше, міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич порівняв Росію з Третім рейхом.

Як повідомлялося, Європейський союз і Чорногорія домовилися 30 березня 2015 року відкрити два чергові розділи в процесі переговорів про вступ країни до ЄС.