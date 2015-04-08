Екс-міністра охорони здоров'я Молдови затримали за підозрою в корупції

Про це повідомила прес-секретар НЦБК Анжела Старінскі, передає Newsmaker із посиланням на unimedia.info.

За її словами, екс-міністра затримали в його будинку, де вранці відбулися обшуки НЦБК. Потім Усатого повезли в Республіканську клінічну лікарню, щоб у його присутності провести обшуки в кабінетах. Колишнього міністра підозрюють у перевищенні посадових повноважень під час закупівлі медичного обладнання та медикаментів.

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Також під час обшуків був затриманий на 72 години директор Національного центру швидкої медичної допомоги Георге Чобану.

Обшуки відбуваються у міністерстві внутрішніх справ, департаменті пенітенціарних закладів, Агенції із закупівель і декількох лікарнях країни.

Раніше УНІАН повідомляв, що Верховний суд касації та юстиції Румунії заарештували за підозрою у корупції колишнього міністра фінансів країни Дарія Валкова.