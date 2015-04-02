У Румунії заарештували екс-міністра фінансів

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Stirileprotv.

Як зазначається, Валков пробуде під вартою 23 доби, поки триватимуть слідчі дії.

Рішення було винесене після того, як парламент Румунії минулого тижня проголосував за те, щоб дозволити прокуратурі арештувати колишнього міністра фінансів.

Читайте такожКесслер назвав головні якості для претендента на посаду голови антикорупційного бюроРаніше Валков подав у відставку після того, як проти нього було розпочато кримінальне розслідування.

Нагадаємо, як повідомлялося, що Валков підозрюється у зловживанні владою в часи свого керівництва мерією міста Слатіна.

За заявою румунської прокуратури Валков змусив комісію з укладання контрактів прийняти рішення на користь однієї з компаній.

Надалі, як йдеться в заяві, Валков в 2010-2013 роках отримав суму у розмірі біля 2 млн євро. Частину грошей він отримав готівкою, решту - через кілька фірм-посередників.