На Заході побоюються, що єдиний фронт проти агресії РФ в Україні почне руйнуватися - польські ЗМІ

Москва всіма силами намагається порушити єдність країн Євросоюзу. Про це пише польське видання Polska Times.

Автор матеріалу - Казімеж Сікорскі - вважає, що російська влада не припиняє вкладати гроші в низку європейських держав, щоб вплинути на політику санкцій після анексії Криму і введення військ на територію Донбасу, передає ТСН.ua.

Як приклад наводиться надання Росією кредиту Угорщині в розмірі 10 мільярдів євро. Низка країн Західної Європи розглядає кредит РФ як спробу купівлі лояльності Будапешту, керівництво якого вже неодноразово критикували за проросійську політику.

"Офіційно зазначена величезна сума грошей має піти на розвиток єдиної угорської АЕС Пакш, однак критики кажуть, що це тільки частина російського плану, щоб зробити пролом в єдності ЄС, тому це є найгіршим часом "холодної війни" у відносинах між Москвою і Заходом. Щоправда, Угорщина стверджує, що вони погодилися з проханням Європейського Союзу знайти постачальника ядерного палива окрім Росії, але Москва має юридичні гарантії того, що вона буде більше 10 (а не 20, як передбачалося раніше) років постачати паливо на Пакш. Брюссель також має застереження з приводу кредиту, який означатиме енергетичну залежність Будапешту від Москви, що суперечить політиці ЄС у цьому питанні. У таких країнах, як Великобританія, Польща і країни Балтії побоюються, що єдиний фронт проти російської агресії в Україні почне руйнуватися", - пише Казімеж Сікорскі.

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Він також посилається на колишнього впливового угорського політика Золтана Іллеса, на думку якого, кредит від Росії має на меті не лише співпрацю в атомній енергетиці. "Завдячуючи тим грошам, росіяни купують собі вплив, а атомна угода є просто прикриттям для Росії і Віктора Орбана", - зазначив політик.

Polska Times додає, що угорський прем'єр Віктор Орбан парадоксальним чином став союзником Путіна. Крім того, автор статті нагадує, що Орбан під час другого свого терміну в уряді почав придушувати демократію в країні, що викликало невдоволення населення і ЄС.

Однак видання пише, що влада Угорщини не є єдиним союзником Росії в Євросоюзі. Такою країною ще є Греція, якою наразі керує Алексіс Ципрас, представник ультралівої партії. Його візит до російської столиці може показати ще більшу тріщину у Євросоюзі в політиці санкцій. Це, як пише Сікорскі, все більше викликає занепокоєння в Берліні і Парижі. "Слід пам'ятати, що згода тільки одного члена Євросоюзу на застосування вето може підірвати ефективний тиск на Кремль. Грецький прем'єр Ціпрас в заяві для російського ТАСС сказав, що вже повідомив Дональда Туска і голову дипломатії ЄС Федеріцу Могеріні, що ситуація в грецькій політиці після приходу до влади його партії дуже змінилась і жодне рішення Афін щодо санкцій проти Росії не ухвалено", - нагадує Polska Times.

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Автор статті Казімеж Сікорскі зазначив, що санкції ЄС щодо РФ уже дають свої результати - рубль істотно послабшав, ціни на нафту, одного з головних ресурсів, знизились. "І тільки додатковий тиск на цю країну, і насамперед економічні санкцій, зможуть нарешті змусити Москву відмовитися від своєї ворожої політики щодо України. Для цього, однак, ЄС потребує єдності, і цього починає, на жаль, не вистачати", - констатує Казімеж Сікорскі.