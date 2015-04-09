Іран висунув нові вимоги для укладання ядерної угоди

У промові, яка транслювалася по державному телебаченню, іранський президент виголосив: «Ми підпишемо угоду тільки за тієї умови, що санкції будуть зняті в той же день... Нам потрібен договір, який буде вигідний для всіх сторін, що беруть участь у переговорах».

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Ця заява Роухані суперечить домовленостям, досягнутим на переговорах «шістки» в Лозанні 2 квітня: згідно з ним, санкції будуть зняті лише через кілька місяців після укладення підсумкової угоди, пише Lenta.ru.

Переговори щодо іранської ядерної програми між країнами "шістки" (Росія, Китай, Франція, Німеччина, Великобританія, США) і Іраном поновилися в 2013 році після того, як президентом в цій країні став Роухані. Він пообіцяв, що зробить кроки для виходу держави з міжнародної ізоляції. Прориву вдалося досягти лише на початку квітня 2015 року: в обмін на ряд істотних поступок Тегеран отримав право на збагачення урану і розвиток мирного атома.