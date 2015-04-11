Сталася стрілянина біля Капітолію у Вашингтоні

Про це повідомляє РИА «Новости» із посиланням на поліцію Капітолію.

Раніше надходили повідомлення про те, що чоловік міг застрелитися біля Капітолію, ці повідомлення поки що не підтверджені.

"Підозрюваний у стрільбі нейтралізований, але будівлю Капітолію США закрито через запобіжні заходи", - повідомила лейтенант Кімберлі Шнейдер, представник поліції Капітолію.

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Десятки тисяч людей перебувають у центрі Вашингтона в ці години, беручи участь у традиційному параді і гуляннях з нагоди Фестивалю цвітіння вишні.

Поліція Капітолію - особливий підрозділ американської поліції, який охороняє американський конгрес і підпорядковується законодавчій гілці влади.

Раніше УНІАН повідомляв, що біля будинку віце-президента США Джо Байдена сталася стрілянина.