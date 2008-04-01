Німецькі хакери погрожують опублікувати відбитки пальців Меркель

Німецький клуб хакерів погрожує опублікувати відбитки пальців канцлера країни Ангели Меркель як знак протесту проти закону уряду використовувати біометричні дані в нових паспортах. У минулі вихідні хакери вже опублікували відбитки пальців міністра внутрішніх справ країни Вольфганга Шойбле і погрожували зробити те ж саме по відношенню до інших видних політиків, включаючи Меркель.

Газета.ру