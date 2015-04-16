Польща не відновлюватиме призов - міністр оборони

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сказав глава оборонного відомства Томаш Сємоняк в ефірі Польського радіо.

"Немає мови про повернення до обов'язкового призову. Водночас точно усі дозрівають до того, що потрібен новий закон, котрий би замінив чинний з 1967 року закон про загальний обов'язок оборони країни, котрий містить кілька сотень поправок та починає не відповідати нинішнім юридичним, політичним, міжнародним реаліям та нашому членству в НАТО", - сказав він.

Читайте такожГлава МЗС Польщі закликав припинити вигідну Москві істерику через райд "Нічних вовків"Міністр назвав підготовку цього закону великим викликом, зауваживши, що, швидше за все, його ухваленням займатиметься вже новий склад парламенту після запланованих на осінь цього року виборів.

"Думаю, що ця дата - 1967 рік - показує, наскільки архаїчною є ця юридична конструкція", - додав Сємоняк.

Як повідомляв УНІАН, низка експертів вважають, що Польща може стати наступною ціллю агресії Російської Федерації, котра минулого року, грубо порушуючи міжнародне законодавство, анексувала український Крим та розв'язала кровопролитну війну на Донбасі.