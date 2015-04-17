Франція виділила гроші на боротьбу з расизмом

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Мануель Вальс, передає "ЄвроПравда" з посиланням на AP. "Расизм, антисемітизм, ненависть до мусульман, незнайомих людей і гомофобія неймовірно зростають", - зазначив він.

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Одна з пропозицій по боротьбі з цими явищами полягає в тому, щоб зробити расизм і антисемітизм обтяжуючою обставиною у будь-якому злочині або правопорушенні.

Інші пропозиції стосуються насамперед інтернету - через створення державного органу, який буде стежити за мовою ненависті, а також конкретні виховні дії в школах.

Як повідомляється, кількість антимусульманських актів у Франції зросло в 6 разів після терактів у Парижі в січні цього року. Тоді жертвами терористичних атак в країні з 7 по 9 січня стали 17 осіб.

Двох підозрюваних у скоєнні теракту в редакції Charlie Hebdo, братів Шерифа і Саїда Куаши, вбили під час поліцейської операції.

Терорист, який захопив заручників у магазині в паризькому районі Порт-де-Вінсен, був застрелений під час штурму, але загинула і частина заручників.