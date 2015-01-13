Ердоган звинуватив Францію в ісламофобії, а провину за теракти звалив на самих французів
Президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган переклав провину за теракти в Парижі, в результаті яких загинули 17 людей, на "ісламофобію" французів.
Як повідомляє ZN.UA з посиланням на Financial Times, про це він заявив через день після того, як прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу разом з іншими світовими лідерами вшанував пам'ять загиблих від рук терористів у Франції.
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"Лукавість Заходу очевидна. Будучи мусульманами, ми ніколи не підтримували терор і масові вбивства. Расизм, ненависть, ісламофобія стоять за цими злочинами", - сказав турецький президент.
"Очевидно, хто винен: громадяни Франції влаштували бійню, а мусульман звинуватили в цьому", - додав він.
На думку експертів, офіційний Стамбул, схоже, веде подвійну гру одночасно засуджуючи дії терористів, які напали на видання Charlie Hebdo і магазин кошерних товарів, і критикуючи французів.