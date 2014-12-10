За рік понад 3 тисяч мігрантів загинули в Середземному морі
20:07, 10 грудня 2014Світ
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Нелегали намагалися потрапити до Європи.
REUTERS
Понад три тисячі мігрантів загинули цього року в Середземному морі, намагаючись дістатися до берегів Європи. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, передає Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.
Всього за рік до Європи через Середземне море потрапили понад 207 тисяч мігрантів. Це в три рази вище показника за 2011 рік.
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За інформацією телеканалу СNN, більше половини нелегалів припливли з Еритреї та Сирії, де з березня 2011 року триває громадянська війна.
Всього з 2000 року в Середземному морі загинуло понад 22 тисячі біженців, йдеться в доповіді Міжнародної організації з міграції.
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