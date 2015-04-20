В Афганістані викрали 19 саперів

Сапери займалися своїми службовими обов'язками. Також були викрадені чотири автомобіля компанії, пише Лента.ру.

В районі розпочата операція з пошуку заручників. Жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальність за напад.

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Компанія Sterling Global 27 років проводить роботи з розмінування і нині є однією з найбільших організацій у цій галузі.

Компанія проводила операції з розмінування в 39 країнах світу.

Зауважимо, що в Афганістані є 10-тисячний військовий контингент США і ще 3 тисячі військовослужбовців НАТО.