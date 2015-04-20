У Росії оштрафували антифашиста за пропаганду нацизму
21:38, 20 квітня 2015Світ
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Волзький районний суд Саратова оштрафував журналіста-антифашиста Сергія Вілкова за пропаганду нацистської символіки
У Росії оштрафували журналіста-соціаліста за колаж зі свастикою / shutterstock.com
Кілька років тому Вілков, як він стверджує, опублікував у своїй соцмережі антифашистську карикатуру, що викривала співпрацю влади та неофашистів, повідомляє Ехо Москви.
Читайте такожЗМІ: У Росії затримали опозиціонера за фото часів нацистської молодості ГубарєваСуд не взяв до уваги аргументи захисту і висновок експерта, згідно з яким, хоча свастика в колажі присутня, сам пост має антиекстремістський характер. Сума штрафу склала одну тисячу рублів.
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