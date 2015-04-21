Німеччина планує визнати масове вбивство вірмен геноцидом

У понеділок, 20 квітня, лідери цих партій у Бундестазі узгодили відповідний проект резолюції, яку планують ухвалити 24 квітня у зв’язку зі столітньою річницею цих подій, пише Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

Як зазначається у тексті документу, доля вигнаних і вбитих вірменів "є прикладом історії масового знищення, геноциду, якими жахливим чином позначене ХХ століття".

Голосування всіх членів фракцій правлячої коаліції за внесення слова "геноцид" до тексту документа відбудеться 21 квітня. Німецький уряд, за словами його речника Стефана Зайберта, підтримує це формулювання.

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Зокрема, як зазначив міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр в інтерв’ю газеті Süddeutsche Zeitun, те, що сталося у 1915 році, можна "об’єднати в поняття геноцид".

За словами політика, він може добре зрозуміти мотиви і почуття тих, хто вимагає закріпити поняття геноциду щодо злочинів проти вірмен. Разом з тим, він зазначив, що дедалі жорсткіші політичні дебати з цього приводу можуть "ускладнити чи навіть зробити неможливим" початок серйозного і прямого діалогу між Туреччиною і Вірменією.

Як зазначає Reuters, до цього німецький уряд уникав використання поняття "геноцид" щодо масового вбивства вірмен, щоб не ускладнювати відносини з Туреччиною.