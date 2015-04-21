США можуть покарати Пінчука за порушення санкцій проти Ірану - Newsweek

Український олігарх Віктор Пінчук, який володіє компанією з виробництва безшовних нафтогазових труб, може зіткнутися з американськими санкціями за порушення обмежувальних заходів США щодо Ірану, повідомляє Newsweek, статтю якого переклав Корреспондент.

У розпорядженні видання опинилися декларації та документи з України, згідно з якими компанія Пінчука Інтерпайп здійснювала ряд поставок в Іран в 2011 і 2012 роках.

Серед низки великих рахунків за деталі та вироби, включаючи залізничні (зазвичай використовуються в нафтовій і газовій галузях), вказується одна партія на суму в $1,8 млн (1,7 млн) в травні 2012 року за "безшовні сталеві труби гарячої обробки для трубопроводів", які повинні були відправитися в місто біля Каспійського моря.

США ввели санкції проти обох вищезазначених промислових секторів Ірану - залізничного та нафтогазового. Згідно з обмеженнями, забороняється поставка виробів для іранської нафтохімічної промисловості на окремо взятий рахунок на суму понад $ 1 млн.

"Тим не менш, американське санкційне законодавство - складне, і в деяких сферах погано визначається. На Інтерпайп можуть накласти штрафні санкції тільки через присутність на американській землі північноамериканської Interpipe Inc, дочірньої компанії в Сполучених Штатах", - розмірковує видання над можливими варіантами покарання.

"Відмова в доступі на ринки США і до американської банківської системи може виявитися катастрофічним для Інтерпайпу, враховуючи, що аудиторський гігант Ernst&Young підняв ряд питань з приводу життєздатності компанії", - звертає увагу журнал.

Також влада США може карати неамериканські компанії без активів на своїй території іншими способами, що не суперечать зовнішній політиці країни.

Особою, відповідальною за такий список неамериканських компаній є держсекретар США, яким з 2009 по 2013 рік - в період, протягом якого компанія Пінчука торгувала з Іраном - була Хілларі Клінтон.

Саме в благодійний Фонд Клінтона, як вказує видання, Пінчук робив великі пожертви.

Український олігарх також робив внески до фонду колишнього британського прем'єр-міністра Тоні Блера і став його найбільшим меценатом у 2013 році.

Інформацією про те, що один з найбільших благодійників Фонду Клінтона веде бізнес з Іраном і може порушувати американські санкції, можуть скористатися "вороги" Хілларі Клінтон, які тільки й чекають того, щоб дискредитувати її на майбутніх президентських виборах в США, вважає видання.

У листопаді 2014 республіканський конгресмен Стів Стокман, який в даний час вже у відставці, направив у Міністерство фінансів США запит щодо зв'язку Інтерпайпу з Іраном.Newsweek ознайомився з копією цього листа, в якому Стокман посилається на "сукупність доказів" по "експорту з боку Інтерпайпу іранським установам", що "можливо, порушило санкції США щодо Ірану".

За версією українського Forbes, Віктор Пінчук - друга найбагатша людина в Україні після Ріната Ахметова. У 2015 році журнал оцінив його статки в $ 1500 млн.

Пінчук вважається одним з провідних у світі колекціонерів сучасного мистецтва, зазначає Newsweek. Він відносить сера Елтона Джона і Білла Клінтон до кола своїх близьких друзів. Також олігарх володіє будинком в центрі Лондона, який він купив за рекордні 80 млн фунтів.