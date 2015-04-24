У Македонії поїзд врізався в натовп мігрантів із Сомалі та Афганістану

У Македонії в натовп мігрантів врізався поїзд. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Загинули 14 осіб. Трагедія сталася недалеко від міста Велес в центральній частині країни. За даними поліції, група мігрантів із Сомалі та Афганістану пробиралася через вузьку ущелину, люди йшли прямо по залізничних коліях, і машиніст не встиг загальмувати.

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Через колишню югославську республіку Македонію проходить один із найбільших маршрутів нелегальної міграції в Європейський союз. Країна межує з Албанією, Сербією, Грецією, Болгарією та невизнаною республікою Косово. Завдяки тому, що албансько-македонський та македонсько-сербський кордони охороняються слабо, іммігранти без складнощів проникають до Македонії через територію Албанії, а далі через Сербію намагаються пробратися до Угорщини, яка входить до ЄС.