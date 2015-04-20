ЄС збирається на позачерговий саміт через загибель сотень мігрантів у Середземному морі

Лідери країн Європейського Союзу збираються на позачерговий саміт через ситуацію з біженцями у Середземноморському регіоні у цей четвер, 23 квітня.

Про це у понеділок в Брюсселі повідомив президент Європейської Ради Дональд Туск, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ситуація у Середземноморському регіоні драматична, так це не може продовжуватися. Ми не можемо сприйняти, що сотні людей вмирають, намагаючись перепливти море, щоб потрапити в Європу. Саме тому я вирішив зібрати позачергову Європейську Раду у цей четвер", - сказав він.

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За словами Туска, мета саміту - обговорити на найвищому рівні, що "ми, держави-члени та ключові інституції разом можемо і повинні зробити". "Я не очікую, що буде ухвалене "швидке вирішення" міграції, тому що його немає. Але я очікую, що Європейська комісія і Зовнішня служба ЄС представлять варіанти невідкладних дій", - наголосив президент ЄС.

При цьому він перелічив деякі з питань, на які має бути знайдена відповідь. Це - "зупинити людський потік, який ставить під загрозу життя мігрантів, поєднання зусилля, щоб врятувати людей, які цього потребують і допомога членам ЄС, які від цього найбільше потерпають".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 квітня, Міжнародна організація міграції отримала сигнал лиха з потопаючого судна з 300 мігрантами на борту у Середземному морі, яке рухалося від грецького острова Родос. У минулі вихідні у Середземному морі зазнало аварії судно, що перевозило 950 мігрантів з Лівії.