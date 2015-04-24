Російські слідчі перевіряють інформацію про святкування 9 травня в похоронному бюро

У Свердловській області РФ слідчий комітет почав перевірку інформації про акцію для літніх людей, яку провела одна з похоронних фірм Єкатеринбурга на честь 9 травня.

Про це йдеться на сайті СУ СК РФ по Свердловській області.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що співробітники похоронної фірми організували для літніх людей благодійний захід і запросили ветеранів на чаювання в ритуальну залу - біля вінків і надгробків.

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Зазначалося, що співробітники бюро також дарували пенсіонерам букети штучних квітів для покійних родичів, і пакет з "презентами": пам'яткою про поховання та кремацію з попередженням про недобросовісних "чорних" похоронщиків, буклетом-знижкою 10% на пам'ятник, іконою і маленьким календарем.

"Як повідомляють ЗМІ, літні люди не були заздалегідь в повному обсязі повідомлені про характер цього благодійного заходу, а також про місце його проведення", - заявили в СК.

У відомстві вважають, що через акцію деякі із запрошених пенсіонерів випробували сильне емоційне переживання, що може негативно позначитися на їхньому здоров'ї.