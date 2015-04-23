У Польщі запропонували перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня

У пояснювальній записці до документа сказано, що Польща не повинна приймати тлумачення завершення війни, що діяло в СРСР, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Автор законопроекту Стефан Ныщеловський заявив, що "це була перемога над жорстокою тоталітарною диктатурою Третього рейху. Водночас у частинах Європи, зайнятих армією Сталіна, також була встановлена більш-менш репресивна диктатура".

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Проект закону схвалили всі фракції у нижній палаті парламенту республіки. Тепер законопроект передано для обговорення в Комісію національної оборони. Голосування має відбутися 24 квітня.

Раніше повідомлялося, що багато західних лідерів відмовилися приїхати до Москви на ювілейний Парад перемоги через напружені відносини з Росією у зв'язку із ситуацією на сході України. Зокрема, у святкуваннях не братимуть участі лідери Польщі, Литви, Латвії, Швеції, Норвегії і Великобританії.

Раніше УНІАН також повідомляв, що Кремль підтвердив приїзд Кім Чен Ина в Москву на святкування 70-річчя Перемоги.