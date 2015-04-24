У Грузії відкриється білоруське посольство

Про це повідомив білоруський президент Олександр Лукашенко, який сьогодні перебував з візитом в місті Батумі, передає Бі-бі-сі.

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"До питання відкриття представництва в тій чи іншій країні у Білорусі особливий підхід, - сказав він. - Коли ми переводимо на досить високий рівень торгово-економічні відносини з державою, то тоді ми вирішуємо питання про відкриття свого посольства".

За словами Олександра Лукашенка, товарообіг між Білоруссю та Грузією в недалекому майбутньому планується збільшити до $200 млн.

Дипломатичні відносини між двома країнами були встановлені в січні 1994 року. Посольство Грузії в Мінську працює з 2007 року.