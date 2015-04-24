Лукашенко заявив про готовність стати посередником між Грузією і Росією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

В ході зустрічі з президентом Георгієм Маргвелашвілі, Олександр Лукашенко назвав Грузію «Легендарною країною», сказавши при цьому багатозначну фразу «До свого сорому, мені раніше не доводилося бувати у вашій країні, за винятком міста Сухумі».

Президент Білорусі порадив грузинській владі в питанні Абхазії та Південної Осетії «припинити риторику і відновити діалог з Москвою». При цьому, він запропонував своє посередництво, натякнувши, що на цей рахунок вже досягнута якась негласна домовленість з президентами Грузії і Росії.

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За неофіційними даними, президент Лукашенко запропонував організувати зустріч керівників двох країн у Мінську. Втім, поки адміністрація грузинського президента можливість такої зустрічі не підтверджує, сам президент Маргвелашвілі не став заперечувати існування «негласних домовленостей» про конкретні кроки по врегулюванню російсько-грузинських відносин.

Лукашенко також запропонував використовувати на благо двох країн членство Білорусі в євразійському економічному союзі і Грузії - в зоні "вільної торгівлі з Євросоюзом".