Влада постраждалого від землетрусу Непалу не сподівається знайти під завалами тих, що вижили

Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на агентство Франс Прес.

"Ми робимо все можливе для пошуку і рятування людей, але я не думаю, що зараз залишилася якась можливість знайти під завалами живих", - сказав представник уряду Лакшмі Прасад Дхакал.

Раніше поліція повідомила, що кількість жертв землетрусу в Непалі, що стався в минулу суботу, досягла 6621 особи. Кількість поранених на п'ятницю перевищила 14 тисяч.

Читайте такожМайже тисяча європейців пропали безвісти в Непалі

Зниклими безвісти, як і раніше вважаються близько тисячі громадян країн Євросоюзу. Невідомою залишається доля тисяч жителів віддалених і важкодоступних районів, і влада Непалу попереджає, що число загиблих може перевищити 10 тисяч.

Землетрус магнітудою 7,9 стався у Непалі вранці 25 квітня. Епіцентр розташовувався в 82 кілометрах на північний захід від столиці країни Катманду.