Британці святкують народження принцеси

Вона займе чергу після принца Чарльза, батька - принца Вільяма та брата - принца Георга, зазначає DW.DE. Новину про цю подію повідомили у "Твіттері" на сторінці Кенсингтонського палацу, який є офіційною резиденцією подружжя в Лондоні. Відповідне оголошення традиційно зробив і глашатай біля входу до лікарні Святої Марії, де народилася дитина. Оголошення, підписане королівськими лікарями, також було виставлене на позолоченому пюпітрі біля Букінгемського палацу, де зібралися сотні охочих стати свідками історичного моменту.

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"Її королівська величність та її дитя почуваються добре", - повідомила прес-служба Кенсингтонського палацу. "Герцог Кембриджський був присутній при народженні", - йдеться у повідомленні.

Королева Єлизавета, герцог Единбурзький, принц Уельський та інші рідні висловили радість з приводу цієї події. Серед перших, хто привітав королівське подружжя, був і прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. "Мої найкращі побажання герцогині Кембриджській, у якої сьогодні народилася друга дитина, - написав Девід Кемерон у "Tвіттері". - Вся країна бажає їй добра".

Лідер лейбористів Ед Мілібенд, який сподівається перемогти Кемерона на виборах наступного тижня, також написав у "Твіттері": "Бажаю їм багато радості і щастя - і трохи відпочинку!"

Окрім посадовців, з королівською родиною радіють і багато британців. З середини квітня до лікарні Святої Марії приходили люди з британськими національними прапорами, а з початку квітня зріс потік туристів до королівських палаців.