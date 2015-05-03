У Японії поблизу Фукусіми стався землетрус
09:16, 03 травня 2015Світ
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Землетрус магнітудою 4,8 стався біля узбережжя японської префектури Фукусіма, де розташована аварійна АЕС "Фукусіма-1", загрози цунамі немає.
Даних про постраждалих і руйнування поки немає / ТСН
Як повідомляє РИА Новости, за даними Головного метеорологічного агентства країни, підземні поштовхи були зафіксовані о 13.03 за місцевим часом (07.03 по Києву). Осередок залягав на глибині 40 кілометрів під морським дном.
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Відзначається, що поштовхи силою до 3 балів відчувалися в 12 префектурах, в тому числі в префектурах Фукусіма, Міягі, Івате, Ямагата та інших.
Інформації про збої в роботі розташованих в регіоні АЕС не надходила. Даних про потерпілих і руйнування поки немає.
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