КНДР пригрозила стріляти без попередження по кораблях Південної Кореї

Корейська народна армія (КНА) розповсюдила заяву, згідно з якою військовослужбовці КНДР готові відкривати вогонь без попередження по кораблях Південної Кореї, якщо вони вторгнуться в північнокорейські територіальні води. Про це повідомляє агентство AFP.

Згідно із заявою КНА, якщо при цьому південнокорейська сторона відкриє стрілянину у відповідь, то кораблі КНДР "послідовно завдадуть другий, третій і подальші удари".

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Раніше Пхеньян звинуватив Сеул у тому, що південнокорейські патрульні кораблі у період між 1 і 7 травня два або три рази вторгалися в північнокорейські територіальні води під приводом перехоплення китайських риболовецьких суден, які займалися незаконним виловом риби. У свою чергу в Міністерстві оборони Республіки Корея ці звинувачення спростували.

КНДР і Південна Корея розділені в Жовтому морі Північною розмежувальною лінією, проведеної за підсумками Корейської війни в 1953 році, яка є демаркаційною лінією між Північчю і Півднем. Проте Пхеньян не визнає її, оскільки лінія була створена в односторонньому порядку без його участі.