Парад у Мінську: Трактори і син Лукашенка у формі головнокомандувача (фоторепортаж)

У Параді на честь Дня Перемоги у Мінську беруть участь більше 5 тис. військовослужбовців та близько 250 одиниць колісної та гусеничної техніки, передає Газета.ру.

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Водночас зі скріншота відео білоруського каналу Беларусь1 видно, що у Параді беруть участь не лише військовослужбовці та бойова техніка, а також трактори та вантажівки.

Раніше УНІАН повідомляв, що в параді до Дня Перемоги в Мінську візьмуть участь військовослужбовці США.