Парад у Мінську: Трактори і син Лукашенка у формі головнокомандувача (фоторепортаж)
14:15, 09 травня 2015Світ
15838 0
11-річний син президента Білорусі Олександра Лукашенка прийшов на парад Перемоги у Мінську у формі верховного головнокомандувача.
На параді в Мінську, крім військової техніки, показали сільськогосподарську / Білорусь 1
У Параді на честь Дня Перемоги у Мінську беруть участь більше 5 тис. військовослужбовців та близько 250 одиниць колісної та гусеничної техніки, передає Газета.ру.
Читайте такожЗМІ: Лукашенко відмовився їхати на парад до Путіна 9 травня
Водночас зі скріншота відео білоруського каналу Беларусь1 видно, що у Параді беруть участь не лише військовослужбовці та бойова техніка, а також трактори та вантажівки.
Раніше УНІАН повідомляв, що в параді до Дня Перемоги в Мінську візьмуть участь військовослужбовці США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter