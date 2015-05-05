Військовослужбовці США візьмуть участь у параді до Дня Перемоги в Мінську

Про це повідомив прес-секретар головного управління ідеологічної роботи міністерства оборони Білорусі Володимир Макаров, передає БЕЛТА.

Читайте такожЛукашенко заявляє про потепління відносин із Заходом

"6 травня в Білорусь планується прибуття оркестру військово-повітряних сил США в Європі, близько 40 осіб. Американські військовослужбовці 7 травня візьмуть участь в концерті в Брестській фортеці, а 9 травня - у військовому параді в Мінську", - сказав Володимир Макаров.

Прес-секретар головного управління додав, що 70 років тому США як союзник СРСР разом з іншими країнами перемогли фашизм. На його думку, той факт, що у святкових заходах до Дня Перемоги будуть брати участь американські військовослужбовці, ще раз свідчить про білоруську політику миру і злагоди.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не поїде 9 травня на парад до Москви. "Президент 9 травня в Мінську. У нас 9 травня свій такий парад, як у Москві", - сказав Олександр Лукашенко журналістам.