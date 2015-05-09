Прем'єр Іспанії підтвердив загибель екіпажу літака в Севільї

"Військовий літак розбився поблизу Севільї, загинули 8 чи 10 осіб" - сказав він, передає Європейська правда із посиланням на агентство Europa Press.

"Ми співчуваємо родинам загиблих. Вони були громадянами нашої країни"- сказав Рахой.

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Після повідомлення про катастрофу літака Маріано Рахой призупинив виборчу кампанію, в рамках якої він здійснював візит на Тенеріфе.

Раніше УНІАН повідомляв, що військово-транспортний літак Airbus A400M розбився на території заводу компанії Coca-Cola в Іспанії.