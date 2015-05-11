Російські опозиціонери опублікували розслідування Нємцова про війну на Донбасі

Як повідомляє Радіо Свобода, Яшин впевнений, що доповідь "Путін. Війна" справить вражаючий ефект.

Борис Нємцов займався збором доказів того, що на боці сепаратистів в Україні воюють російські військові підрозділи. Він також інтерв'ював родичів солдатів, загиблих на сході України.

Після вбивства Нємцова поліція провела обшуки в його квартирі, конфіскувавши комп'ютери та інші носії інформації. При цьому, як каже Яшин, пропала частина зібраного Нємцовим архіву. Перший тиждень після загибелі Нємцова група на чолі з Яшиним відновлювала втрачені документи.

Відомо також про записку, написану почерком Нємцова і передану його помічниці Ользі Шоріній. У ній говориться: "Зі мною зв'язалися десантники з Іваново. 17 убитих. Десантникам не платять їхні гроші, але зараз вони бояться говорити". Судячи з усього, Нємцов написав її, побоюючись, що за ним ведеться спостереження, а розмови прослуховуються.

"Ми розуміємо, що б'ємо по хворому місцю. Наша мета - викрити брехню. Вони (влада РФ) кажуть, що в Україні немає російських військ. Ми говоримо, що є. Для Путіна завжди дуже неприємно бути спійманим на брехні",- зазначає політик.

За словами Яшина, його команді вдалося зв'язатися з тими, хто спілкувався з Нємцовим, проте ці люди категорично відмовилися публічно підтвердити повідомлену ними інформацію, яка була "дуже важливою і специфічною".

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Вбивство Нємцова змусило тих, з ким він спілкувався, бути ще обережнішими, зазначає Яшин.

Місце презентації доповіді "Путін. Війна" - штаб-квартира партії РПР-ПАРНАС, співголовою якої був Борис Нємцов.

Велика частина інформації в цьому документі зібрана з відкритих джерел, як і у восьми попередніх доповідях Нємцова - про корупцію у владі та про підготовку Олімпійських ігор у Сочі.

Напередодні презентації доповіді Яшин повідомив, що багато друкарень відмовилися її друкувати під тиском влади.

Перший тираж доповіді становить 3 тисячі примірників, також документ буде розміщено в інтернеті.

За словами Яшина, планується розпочати збір коштів на публікацію додаткового тиражу, "хоча практика показує, що поширення таких матеріалів стикається з дуже серйозними труднощами".