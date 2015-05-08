У Ємені загинув лідер "Аль-Каїди", якого звинуватили в атаці на Charlie Hebdo

Про смерть лідера Насера бін Алі аль-Ансі йдеться на сайті угрупування, пише Українська правда з посиланням на ВВС.

У заяві сказано, що аль-Ансі був убитий в місті Мукалла в квітні.

В той же час, на даний момент США офіційно не підтвердили вбивство терориста.

Також аль-Ансі заявляв про свою причетність до викрадення американського журналіста Люка Сомерса, який потім загинув при спробі його звільнення спецслужбами США.

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Як відомо, 7 січня троє озброєних людей напали на редакціюсатиричного журналу Charlie Hebdo в Парижі, загинули 10 журналістів і двоє поліцейських. Причиною нападу були карикатури на ісламські релігійні символи.

Пізніше лідер "Аль-Каїди" в Ємені взяв на себе відповідальність за теракти проти французького сатиричного журналу Charlie Hebdo.