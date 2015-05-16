МЗС Росії направило Латвії ноту протесту через статую розп'ятого Путіна

Посольство РФ в Латвії направило ноту в МЗС країни у зв'язку з встановленням в центрі міста інсталяції у вигляді розп'ятого президента РФ Володимира Путіна.

Про це відомство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

"Даний факт не може викликати нічого, крім крайнього обурення і відрази. Вважаємо неприпустимим появу подібного роду провокаційних "художеств" в столиці країни, яка головує в Раді ЄС", - йдеться в заяві посольства.

"Посольство направило відповідну ноту Міністерству закордонних справ Латвійської Республіки. Очікуємо реакції офіційної Риги на цей кричущий випадок", - підкреслює відомство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ризі у дворі будівлі колишнього КДБ з'явилася статуя розп'ятого на хресті президента РФ Володимира Путіна.