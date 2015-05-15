У Ризі у дворі будинку колишнього КДБ з'явилася розіп'ята статуя Путіна (фото)
У Ризі у дворі будівлі колишнього КДБ з'явилася статуя розп'ятого на хресті президента Росії Володимира Путіна.
Статуя є одним з експонатів виставки, яка проходить у центрі міста, повідомляє латвійський телеканал TV5.
Однак автор інсталяції побажав залишитися невідомим.
Відзначається, що вбити цвях у експонат можуть всі бажаючі. "Те, що цей експонат знаходиться в центрі Риги і саме в цьому будинку, це закономірно. Він сам в таких установах працював і заслуговує того, щоб загнати в нього цвях. Він знаходиться в потрібному місці, в потрібний час", – упевнений відвідувач виставки Роналдс.
У безкоштовній виставці – 10 робіт, в тому числі і перевернутий кривавий автомобіль, всередині якого в Ніч музеїв почне бити фонтан. Він символізує те, що люди серед міського шуму перестали чути і бачити один одного.
Переглянути інсталяції в будівлі колишнього КДБ можна до кінця травня.