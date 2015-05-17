Туреччина була змушена збити сирійський військовий вертоліт у своєму повітряному просторі

Міністр оборони Туреччини Ісмет Йилмаз заявив, що сирійський вертоліт порушив повітряний простір Туреччини і просунувся на 11 км углиб країни, передає Русская служба ВВС.

За словами міністра, вертоліт ВПС Сирії знаходився в повітряному просторі Туреччини цілих 5 хвилин перед тим, як був збитий винищувачами F-16.

Влада Сирії заперечує, що Туреччина збила сирійський військовий вертоліт. За версією Дамаска, винищувачі збили невеликий безпілотник.

Читайте такожМЗС Туреччини вважає, що діям Росії щодо сусідів немає виправданняУ березні 2014 року турецькі ВПС збили сирійський літак, який порушив повітряний простір Туреччини. Тоді в Анкарі заявили, що подібні дії з боку Сирії завжди будуть жорстко припинятися. Дамаск, у свою чергу, звинуватив Туреччину в "неприхованій агресії", заявивши, що збитий літак знаходився в сирійському повітряному просторі.

На території Туреччини перебувають понад 1,5 млн сирійських біженців, і Анкара неодноразово закликала до відсторонення від влади президента Сирії Башара Асада.