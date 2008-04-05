У Турині горить Кастелло ді Монкальєрі

Сильна пожежа виникла вранці в Турині в будинку колишнього королівського палацу Кастелло ді Монкальєрі, де розміщується казарма карабінерів, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на повідомлення МВС Італії.

Жертв і потерпілих немає, але дим і полум`я високо підіймаються над двома баштами палацу, який добре видно з історичного центру столиці П’ємонта. Замок, закладений у ранньому середньовіччі, в його нинішньому вигляді збудований у XVII столітті біля підніжжя Альп у формі підкови. Косметичний ремонт комплексу проводився напередодні зимової Олімпіади 2004 р.

Гасінням пожежі зайняті десятки розрахунків. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання під час реставраційних робіт у палаці.